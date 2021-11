OTD - La vittoria in rimonta del Milan sulla Juventus firmata Van Basten e Donadoni

Esattamente 32 anni fa, il 5 novembre 1989, il Milan allenato da Arrigo Sacchi batteva in rimonta per 3-2 la Juventus di Dino Zoff. In uno stadio di San Siro gremito quasi da 70.000 mila persone, agli ordini dell’arbitro Luigi Agnolin, i rossoneri passarono in vantaggio con Van Basten a inizio secondo tempo. La Juventus poi ribaltò la situazione con De Agostini e Schillaci nel giro di 3 minuti, prima di subire il pareggio di Donadoni. Quando tutto lascia pensare ad un 2-2, ecco la perla di Van Basten a pochi minuti dalla fine che fissa il risultato sul 3-2 per i rossoneri. Il Milan ricorda la partita sui social, pubblicando un video delle reti del match.

#OTD in 1989, Van Basten and Donadoni won it for the Rossoneri in a topsy-turvy clash with Juve at San Siro



