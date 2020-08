Pedullà: "Tonali, presto incontro per chiudere. L'Inter ha comunicato di tirarsi fuori dall'operazione"

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, il Milan sarebbe ad un passo da Sandro Tonali. Questo il suo intervento: "Tonali, solo Milan: presto incontro per chiudere. L’’Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfetta la tempistica rossonera per un grande colpo. Conte ha dato altre indicazioni e non c’entrano solo le cessioni da fare"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Tonali?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tonali</a>, solo <a href="https://twitter.com/hashtag/Milan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Milan</a>: presto incontro per chiudere. L’’<a href="https://twitter.com/hashtag/Inter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Inter</a> ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfetta la tempistica rossonera per un grande colpo. <a href="https://twitter.com/hashtag/Conte?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Conte</a> ha dato altre indicazioni e non c’entrano solo le cessioni da fare</p>— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) <a href="https://twitter.com/AlfredoPedulla/status/1300094063966814209?ref_src=twsrc%5Etfw">August 30, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>