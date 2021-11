Piccinini: "La storia di Messias meriterebbe un film di Sorrentino"

Sandro Piccinini, che ha fatto la telecronaca di Atletico Madrid-Milan su Amazon, ha pubblicato questo messaggio su Junior Messias sul proprio profilo di Twitter: "Felice di aver portato fortuna al Milan, ma la storia di Junior Messias, più che un urlo in telecronaca, meriterebbe un film di Sorrentino… Complimenti a Pioli e alla Società per aver creduto in lui".

