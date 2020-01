Reina piange Kobe: "Senza parole. Grazie per averci fatto divertire"

Pepe Reina, ex portiere del Milan, è intevrnuto su Twitter per ricordare Kobe Bryan, scomparso questa sera dopo un brutto incidente: "Senza parole per la morte Kobe Bryant. Una leggenda e un atleta esemplare. Grazie per averci fatto divertire con il basket. Condoglianze alla famiglia e agli amici"

Sin palabras por la muerte de @kobebryant. Una leyenda y un deportista ejemplar. Gracias por hacernos disfrutar del baloncesto. Mucho ánimo a familia y amigos. #DEPKobe #BlackMamba #RestInPeace pic.twitter.com/i30v0z908i — Pepe Reina (@PReina25) January 26, 2020