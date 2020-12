Romagnoli saluta i tifosi: "Volevamo chiudere al meglio un anno difficile, grazie a chi soffre e gioisce con noi"

Il Milan chiude un 2020 già strepitoso con la classica ciliegina sulla torta battendo la Lazio 3-2 grazie ad un infinito Theo Hernandez. Capitan Romagnoli, autore di una prova davvero solida contro il temibile attacco dei biancocelesti, ha salutato e ringraziato così i tifosi su Instagram: "Volevamo la vittoria per chiudere al meglio un anno difficile. Grazie a chi è sempre dalla nostra parte, ama questa squadra, soffre e gioisce con noi. Speriamo si torni presto alla normalità per avervi vicini, allo stadio: per combattere insieme!".