Saint-Etienne, ufficiale il rinnovo di Fofana: a Gennaio era stato accostato al Milan

Con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, il Saint-Etienne ha comunicato il rinnovo di Wesley Fofana. Il difensore francese classe 2000, nella sessione di mercato invernale, era stato accostato al Milan.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Wait for it 🤭 <a href="https://t.co/Mlc7XSgr3E">pic.twitter.com/Mlc7XSgr3E</a></p>— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) <a href="https://twitter.com/ASSEofficiel/status/1252570937238700032?ref_src=twsrc%5Etfw">April 21, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>