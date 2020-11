Serie A, Ibra contro... Ibra: lo svedese in gol per sei partite di fila come otto anni fa

Proprio come 8 anni fa, era il 2012, Zlatan Ibrahimovic è andato a segno in 6 match di Serie A consecutivi. Nell'attuale striscia da record ha segnato contro Sampdoria, Cagliari, Bologna, Inter, Roma e Udinese, mentre in quella precedente contro Chievo, Genoa, Bologna, Siena, Cagliari e Atalanta. In questo esclusivo club da record troviamo pure Shevchenko: anche l'ucraino nella stagione 2000/01 ha trovato il gol in sei partite consecutive di campionato.