Simone Andrea Ganz: "Il Milan ha sempre rappresentato qualcosa di speciale per noi. In bocca al lupo Mister!"

Simone Andrea Ganz, ex attaccante rossonero e figlio di Maurizio, ha pubblicato questo messaggio su Instagram dopo la nomina di suo padre come nuovo allenatore del Milan Femminile: "Il Milan ha sempre rappresentato qualcosa di speciale per noi. Ho avuto la fortuna di esordire in Champions League e tu il merito di vincere lo scudetto da protagonista. Queste due foto rappresentano il passato, e spero un giorno il tuo futuro. In bocca al lupo per la tua nuova avventura con il Milan Femminile MISTER!".