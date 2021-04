Tanti auguri a Linda Tucceri Cimini!

Oggi, domenica 4 aprile, oltre il giorno della Santa Pasqua è anche il giorno in cui Linda Tucceri Cimini, difensore del Milan Femminile e della Nazionale Italiana, fa il compleanno. Per lei oggi sono 30 anni, il Milan la celebra così su Twitter: "Tanti auguri alla nostra Linda Tucceri Cimini".

Many happy returns to our Linda, who turns 30 today



Tanti auguri alla nostra Linda Tucceri Cimini #FollowTheRossonere | #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/k2jMRckUa0