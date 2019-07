Theo Hernandez: "Al Milan per vincere molti titoli"

Dopo la conferenza stampa di ieri, Theo Hernandez - in gol nell'1-1 contro il Novara - ha esternato su Twitter tutta la sua soddisfazione per il passaggio in rossonero: "Quando giocavo al Real Madrid pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare qui per la squadra storica che è. E ora sono al Milan con la speranza di vincere molti titoli".

Quando giocavo al @realmadrid pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare qui per la squadra storica che è. E ora sono al @acmilan con la speranza di vincere molti titoli https://t.co/NvfovYLQmf #ForzaMilan #ACMilan #TH1️⃣9️⃣ pic.twitter.com/faK47FV5kI — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 20, 2019