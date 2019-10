Theo Hernandez, insieme a Leao, è il nuomo acquisto ad essersi imposto in maniera più evidente in questo avvio di stagione. Il francese, pronto a conquistare anche Pioli dopo Giampaolo, ha pubblicato sulle story Instagram un'immagine che lo ritrae intento al lavoro in palestra, cercando di prepararsi al meglio per la sfida di domenica contro il Lecce.