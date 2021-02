Theo Hernandez: "Iniziamo con entusiasmo una settimana con sfide importanti"

Theo Hernandez, attraverso Twitter, ha pubblicato questo messaggio in vista della ripresa degli allenamenti e della settimana in cui il Milan affronterà prima la Stella Rossa in Europa League e poi l'Inter in campionato: "Iniziamo con entusiasmo una settimana con sfide importanti".

Empezando con ilusión una semana con importantes retos ‍️ #SempreMilan ️ pic.twitter.com/laj3xWE5yh — Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 15, 2021