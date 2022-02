Theo Hernandez rinnova, Calabria esulta: "Vamos hermanito"

Durante l'intervista concessa ai canali ufficiali del Milan per celebrare il suo rinnovo fino al 2026, Theo Hernandez ha parlato di come si sente felice in rossonero, grazie soprattutto ai tifosi e all'ottimo rapporto con mister e compagni di squadra. E infatti, dopo l'annuncio del prolungamento di contratto del francese, è arrivato puntuale il post di Davide Calabria, che evidentemente ha apprezzato la scelta di Theo di legarsi al Milan fino al 2026, proprio come ha fatto lui qualche mese fa: "Vamos hermanito".