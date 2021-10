Tonali va dritto al punto dopo la vittoria contro il Torino: "+28"

È un Sandro Tonali pragmatico quello che sui social ha festeggiato la vittoria per 1-0 di ieri sera contro il Torino. Tonali sottolinea il fatto come il Milan stia viaggiando forte in classifica e lo fa ricordando i punti che la squadra di Stefano Pioli ha in classifica. Il centrocampista rossonero scrive infatti: “+28”. In attesa che le altre giochino fra oggi e domani, il Milan si gode il primato solitario in vetta alla graduatoria.