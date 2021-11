Verso Milan-Porto, appello social del club rossonero: "È il momento di dare tutto, crediamoci"

In vista della sfida di mercoledì contro il Porto, il Milan ha lanciato un appello social per riunire le forze e credere nella qualificazione al turno successivo in Champions League. La società rossonera scrive: “È il momento di dare tutto, crediamoci!”. La squadra di Stefano Pioli si trova a zero punti dopo 3 partite e ha un solo risultato a disposizione se vuole continuare a coltivare speranze di qualificarsi, la vittoria.

The time has come to show our mettle!



È il momento di dare tutto, crediamoci! #MilanPorto #SempreMilan pic.twitter.com/vhNKgOcaHd — AC Milan (@acmilan) November 1, 2021