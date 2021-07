VIDEO - Ibra si diverte con il flyboard: "L'ascesa di Dio"

Mancano due giorni all'inizio del raduno di Milanello e i giocatori ne approfittano per godersi gli ultimi istanti di relax per ricaricare le pile. Zlatan Ibrahimovic, che dopo l'operazione scalpita per tornare a lavorare con i suoi compagni nel centro sportivo di Carnago, ha pubblicato sui social un video che lo ritrae mentre emerge dal mare con il suo flyboard. La caption scelta dallo svedese, sempre tra il serio e il faceto, è simpatica: "L'ascesa di Dio".