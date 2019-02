VIDEO - Milan Femminile, gli highlights della vittoria contro il Tavagnacco

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato il video della vittoria del Milan Femminile di Carolina Morace contro il Tavagnacco per 3-1:

Three wins in six days for the Rossonere! Watch the best bits from their away victory over Tavagnacco

Tre vittorie in sei giorni per le rossonere! Guarda gli highlights della loro vittoria esterna contro il Tavagnacco pic.twitter.com/An230u0qT5