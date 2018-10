AcMilan - #TBT, le sostituzioni top nella nostria storia: 2013, ci pensa Pazzini

L'ultima volta che il Milan, ad oggi, ha conquistato sul campo la qualificazione Champions League, lo deve anche alla determinazione con cui Giampaolo Pazzini, in un momento fortemente negativo, è piombato in campo dalla panchina. Il 28 aprile 2013, a 20 minuti dalla fine della partita e con poche giornate a disposizione per rimontare, il Milan stava perdendo 2-1 a San Siro contro il Catania. Due minuti dopo il 2-1 catanese, ecco Pazzini al posto di Nocerino. Al suo ingresso, il Pazzo va a caricare tutti i suoi compagni di squadra. Risultato? da 1-2 a 4-2 per il Milan grazie ad una sua fondamentale doppietta.