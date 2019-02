Acmilan - Timemachine, Milan-Empoli da ricordare: Bacca e Adriano in gol all'esordio rossonero

Per molti al Milan era la prima volta a San Siro in campionato, davanti al pubblico rossonero. Per l'allenatore Mihajlovic, ma anche per i nuovi arrivati Romagnoli, Bertolacci, Kucka, Bacca e Luiz Adriano. Proprio Sinisa propose però dal primo minuto Suso e Nocerino, due giocatori che avevano pochi minuti nelle gambe. A fine primo tempo, il risultato ne risentiva: 1-1 e rossoneri imbrigliati dagli schemi di Giampaolo. Poi, a venti minuti dalla fine, anche Luiz Adriano, dopo il gol iniziale di Bacca, riusciva ad entrare in maniera decisiva con un gol di testa nel tabellino finale per il 2-1 rossonero della seconda giornata di campionato.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 2-1

MILAN: Diego Lopez, De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Antonelli, Bertolacci (38'st Poli), De Jong, Nocerino (1'st Kucka), Suso (10'st Bonaventura), Bacca, Luiz Adriano. All.: Mihajlovic.

EMPOLI: Skorupski, Zambelli, Tonelli, Barba (35'st Costa), Mario Rui, Zielinski, Diousse (31'st Maiello), Croce, Saponara, Pucciarelli, Maccarone (17'st Mchedlidze). All.: Giampaolo.

Arbitro: Giacomelli.

Gol: 16' Bacca (M), 19' Saponara (E), 24'st Luiz Adriano (M).