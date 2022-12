-10 al mercato: cosa aspettarsi dal Milan a gennaio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In Casa Milan non ci si attende un mercato invernale scoppiettante, ma, in realtà, le situazioni a bollire in pentola sono tante e su qualcuna di esse il dubbio permarrà ancora per diverse settimane.



Mercato in entrata e in uscita

In uscita non ci saranno colpi di scena. Gli indiziati a lasciare Milano sono Lazetic e Adli in prestito, anche se, al momento, non si registrano offerte ed, eventualmente ci fossero, dovranno essere ritenute soddisfacenti sia dal Milan che dagli stessi giocatori; difficile, inoltre, che il Milan trovi squadre disposte ad accogliere i cartellini e gl ingaggi di Bakayoko e Ballo-Touré. In entrata, invece, qualcosa potrebbe muoversi se, sfortunatamente, gli infortuni di Maignan e Origi dovessero richiedere diversi mesi di recupero: sui taccuini di Maldini e Massara c'è sempre Sportiello, mentre per una nuova punta, al momento, non si registrano piste.



Questione rinnovi

Molto delicata è, ovviamente, la questione rinnovi. In settimana, a Casa Milan, c'è stato l'incontro tra Enzo Raiola, procuratore di Bennacer, e la dirigenza rossonera: filtra ottimismo, con il Milan che ha alzato la sua offerta per il rinnovo del numero 4 dal quale, presto, dovrebbe arrivare una risposta in linea con la volontà del calciatore di restare in rossonero. Molto complicata è, come è noto, la questione Leao: a gennaio è previsto un incontro dal vivo con l'avvocato del calciatore, cercando, nel frattempo, di limare i problemi legati alla multa da pagare allo Sporting e all'alta richiesta d'ingaggio del portoghese.