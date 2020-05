A Bola - Milan, lo Sporting respinge un'offerta di 10 milioni per il difensore Quaresma

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese "A Bola", lo Sporting Lisbona avrebbe rifiutato un'offerta di 10 milioni di euro recapitata dal Milan per Eduardo Quaresma. Difensore centrale della formazione u23, in patria è descritto come un talento cristallino dal futuro promettente. I rossoneri, in questo senso, non sono l'unica squadra sul giocatore: il giovane centrale portoghese, infatti, è seguito anche da Inter e Atletico Madrid.