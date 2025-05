Accomando: "I rossoneri ripartiranno da un nuovo DS. Conceiçao, zero chance di rimanere. Reijnders in orbita City, anche Pulisic ha richieste"

Il Milan perde anche la finale di Coppa Italia: serata disastrosa che complica ulteriormente le speranze di partecipare alle coppe europee l'anno prossimo. Una situazione che avrà ripercussioni anche su squadra, allenatore e mercato. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ne parla così su X:

"Difficile che la situazione Milan resti invariata. I rossoneri ripartiranno da un nuovo ds, nonostante nell’ultimo periodo si era fatto largo l’ipotesi di restare con questo organigramma dirigenziale. Sarà fatto un ultimo tentativo con D’Amico, sotto contratto con l’Atalanta. Tare sempre nome in lista. Capitolo mercato: zero chance, da tempo, dí permanenza di Conceicao. Occhio a Reijnders, sempre più in orbita City. Oggi in standby i rinnovi di Maignan e Theo e anche Pulisic ha richieste. Se il portiere non dovesse rinnovare occhio a Carnesecchi, come anticipato. Al momento, nessuna fumata bianca sullo scambio Saelemaekers-Abraham con la Roma. I due club avevano accordo verbale, ma l’incertezza sui programmi tecnici di entrambe ha stoppato l’operazione, da capire se - come sembra - in maniera definitiva".