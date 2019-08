Correa è da tempo il primo nella lista di Maldini e Boban, i quali sono ancora alle prese con le risposte rigide di Simeone. L’argentino è il principale nome per l’attacco, ma il Milan - come riporta La Gazzetta dello Sport - non intende accontentare il Cholo con le sue pretese economiche (oltre 50 milioni per il cartellino di Correa).