Ag.Renato Veiga: "Il Milan lo segue da molto tempo, ma per ora nessuna offerta ufficiale"

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Renato Veiga, centrocampista classe 2003 del Basilea. A confermarlo è il padre-agente del giocatore portoghese Nelson Veiga, che a Numero Diez ha dichiarato: "Quel che so è che il Milan segue Renato Veiga da molto tempo. Ovviamente con l'apertura del mercato potrebbero provare l'affondo, ora sono ancora interessati e osservano le sue prestazioni. Tuttavia, non c'è ancora nulla di concreto, nessuna offerta ufficiale dal Milan. Ci sono vari club dai top 5 campionati con cui ho già avuto contatti. Vedremo cosa succederà… Ci sono club da Ligue 1, Premier League e un ulteriore club di Serie A (oltre al Milan) che sono interessati da un po'. Anche nel corso del mercato invernale ci sono state discussioni e informazioni ma, in accordo col giocatore, abbiamo deciso di concludere la stagione a Basilea e rimandare tutto alla sessione estiva, chiudendo a ogni possibilità. Le prossime settimane saranno importanti”.

Sulla stagione del figlio, Nelson Veiga ha invece dichiarato: "Renato Veiga è molto ambizioso. L'idea è sempre stata quella di unirsi al Basilea, disputare una buona stagione e aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi. Al momento il recupero dall'infortunio sta proseguendo bene, ha già ripreso a correre. Tornerà a giocare entro qualche settimana. Fortunatamente il danno subìto dalla slogatura alla caviglia non è stato pesante, ma fastidioso. Non vedo l'ora che rientri. Ha avuto l'opportunità di crescere e mettersi in mostra agli occhi di club più grandi. Alla fine della stagione vuole fare il prossimo passo, se le condizioni soddisfano lui e il Basilea. Oramai è capace di giocare a livelli più alti”.