Allegri vuole Rabiot per il suo Milan. Il centrocampista costa 'solo' 10 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport di oggi fa un punto sul nuovo Milan che inizia a prendere forma sotto il comando di Max Allegri in panchina e con l'occhio vigile del nuovo ds Tare che muove i fili. Adesso arriva il mercato e per il dirigente c'è da lavorare.

In uscita rimane Tijjani Reijnders, sul quale pressa con decisione il Manchester City. A Casa Milan si aspettano che gli inglesi insistano e che già in questa settimana presentino un rilancio da circa 70 milioni di euro per assicurarsi l'olandese già in questa finestra di mercato aggiuntiva dal 1° al 10 giugno. Il giocatore è stregato da Guardiola e sta spingendo per trasferirsi, anche perché in caso di trasferimento nella realtà padrone della Premier League negli ultimi anni, il suo ingaggio annuale sarebbe oltre che raddoppiata.

Per sostituirlo, nell'idea di 4-3-3 secondo la quale sta immaginando il suo Milan, Allegri vorrebbe una mezzala fisica. E torna alla mente il profilo di Adrien Rabiot, con cui ha vissuto una felice convivenza tecnico-tattica alla Juventus. L'operazione potrebbe essere facilitata dalla clausola presente nel contratto del centrocampista con il Marsiglia, che fa sì che costi 'solo' 10 milioni di euro. Lo scoglio più alto appare però quello dello stipendio da 3,5 milioni di euro netti che, con l'aggiunta di bonus semplici da raggiungere, va oltre 5. Già la scorsa estate, quando si è liberato dalla Juventus, il Milan aveva pensato a Rabiot, ora potrebbe anche passare ai fatti.