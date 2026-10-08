Amorim: "Sul mercato portiamo giocatori già pronti come Ramos, ma anche talenti come Moreira"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn nella settimana che porterà alla ripresa del campionato.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn (CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale) nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

È soddisfatto fin qui delle operazioni di mercato?

"Prima di tutto sono davvero felice, perché fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme, e questa è la cosa più importante per me. Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per l'oggi, ma anche per il futuro. Se ci fate caso, tutte le mosse che cerchiamo di fare non sono pensate solo per il presente, ma anche in ottica futura, e questo è davvero fondamentale. Ci aiuterà a vincere ora e a vincere anche in futuro. Stiamo prestando molta attenzione a questo aspetto, perché sapete com'è il mercato oggi: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d'Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira, per esempio. Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".

MILAN SU ENDRICK

Manca ancora tanto all'apertura del mercato di gennaio e possono cambiare ancora tante cose, ma Endrick, giovane attaccante classe 2006 del Real Madrid, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione invernale. In estate il tecnico del Blancos José Mourinho ha bloccato la sua partenza in prestito, il brasiliano sta però trovando pochissimo spazio (appena 4' in campo finora) e quindi potrebbe spingere per andare a giocare con continuità, un po' come aveva fatto anche nella seconda parte della scorsa stagione quando andò al Lione.