Anche Comuzzo e Luiz Felipe sulla lista di Tare per la difesa del Milan

Jaka Bijol e Mario Gila non sono gli unici nomi che Igli Tare starebbe valutando insieme a Massimiliano Allegri per la difesa del futuro del Milan. Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, il direttore sportivo rossonero avrebbe messo nel mirino altri due centrali, ovviamente italiani, per rinforzare ancora di più questa voglia di italianizzare la rosa del Milan nella prossima stagione.

I profili in questione sono quelli di Pietro Comuzzo, classe 2005 della Fiorentina cercato con insistenza dal Napoli nello scorso calciomercato invernale, e Luiz Felipe, ex Lazio, Real Betis, Al-Ittihad e da gennaio al Marsiglia di Roberto De Zerbi, dove però ha trovato pochissimo spazio.