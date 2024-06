André Trindade è il calciatore che ha recuperato più palloni in tutto il mondo

La caccia al rinforzo a centrocampo porta il Milan a valutare anche nomi in Sudamerica. Il club rossonero infatti nelle ultime ore si è interessato al 22enne brasiliano André Trindade, mediano del Fluminense e della nazionale brasiliana. André ha il contratto in scadenza al 31 dicembre 2026 e rientra nel giro dei nomi che il club rossonero osserva per rinforzarsi in mezzo al campo. Infatti André ha caratteristiche difensive e il Milan cerca proprio un elemento che possa assicurare maggiore copertura alla difesa, infatti si parla di lui come un grande recuperatore di palloni. Valutazioni in corso nella sede milanista, il dossier del classe 2001 è sul tavolo della dirigenza così come altri profili.

André Trindade riesce a mescolare alla perfezione aspetti come il recupero palla alla capacità successiva di ribaltare, con qualità, l'azione. Non a caso, il brasiliano viene reputato essere uno dei migliori nel suo ruolo in Brasile, se non addirittura nel mondo. A confermarlo le statistiche raccolte nel 2023 dalla nota piattaforma Sofascore, che ha reso noto come André sia stato il calciatore che ha recuperato più palloni in tutto il mondo (406).