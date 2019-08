AS - Salvo svolte dell’ultima ora, Correa resterà all'Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da ‘AS’, a meno di clamorose novità dell’ultima ora Angel Correa resterà all'Atletico Madrid. Il giocatore sa già che il suo futuro è quello restare in Spagna, poiché il Milan non ha raggiunto un accordo con il suo attuale Club di appartenenza. L'Atletico Madrid non ha mai chiuso le porte ad una sua possibile partenza, l’Argentino stesso era intenzionato a lasciare la squadra per raggiungere il Milan e per questo non ha mai ascoltate altre offerte. Nonostante questo l’Atletico Madrid lo considera un giocatore importante per la rosa e dopo due giornate di squalifica potrebbe tornare tra i convocati nella prossima partita.