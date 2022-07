Asensio in rotta con il Real ma cartellino e ingaggio sono troppo alti

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Tra i molti nomi riportati per la fase trequarti del Milan, c'è anche quello di Marco Asensio. Come riferisce stamattina Tuttosport, il calciatore spagnolo del Real Madrid è in rotta con il club di Florentino Perez che ha informato Mendes, agente del giocatore, che non arriverà una nuova proposta di contratto, in scadenza fra un anno. Il Milan osserva interessato ben sapendo che, al momento, le richieste del cartellino e dell'ingaggio sono troppo elevate: rispettivamente di 25 e 7 milioni di euro.