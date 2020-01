Atalanta, ecco i termini del ritorno di Caldara: niente recompra, nell’affare non c’è Kjaer

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta i termini del ritorno di Mattia Caldara all'Atalanta: il Milan ha dato il suo via libera al prestito per 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Nell'accordo, non c'è il diritto di recompra, ma i rossoneri mantengono una percentuale sulla rivendita. In questo affare non è stato inserito Simone Kjaer, che resta comunque un obiettivo del Milan per la difesa.