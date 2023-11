Attento Milan, su Kelly c'è anche la Juve (e non solo). Il contratto scade a giugno

Nelle ultime ore, complici gli infortuni accusati nel reparto difensivo, il Milan pensa concretamente a un difensore centrale da aggiungere in rosa a gennaio. Uno dei nomi è quello del 25enne britannico Lloyd Kelly, pilastro difensivo del Bourenmouth. Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e sarebbe interessato a un aumento di stipendio importante: al momento guadagna 1.8 milioni.

Le ambizioni sono anche quelle di misurarsi in un top club europeo e il cambio di agente (passato ad Alì Barat) ne è una prova. Sul giocatore, però, non c'è solo il club rossonero che ha inviato Moncada a visionarlo da vicino: c'è anche la concorrenza forte della Juventus ma anche di club inglesi come Liverpool, Arsenal, Tottenham e pure del Borussia Dortmund. Lo riporta oggi Tuttosport.