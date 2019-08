Il media francese Le 10 Sport parla di un interessamento del Milan per Serge Aurier del Tottenham, che nonostante la partenza di Trippier, non rientra più nei piani di Pochettino. Tale pista sarebbe stata perseguibile dal club nel momento in cui fosse stato ceduto Andrea Conti, ma stante la permanenza del laterale ex Atalanta, ecco che il rumors perde di valore.