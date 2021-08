Baiocchini: "Non credo che il Chelsea abbia tutta questa voglia di dare Ziyech in prestito"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'interesse del Milan per Hakim Ziyech del Chelsea: "Il discorso è sempre lo stesso: se il Chelsea, che in questo momento ha tanti giocatori in esubero perché sta facendo un ottimo mercato in entrata, apre all’ipotesi del prestito allora si può fare. Stiamo parlando di Ziyech, che è stato pagato parecchi milioni un paio d’anni fa e quindi credo che altrimenti sia davvero complicato. Tra l’altro ha fatto un grande precampionato, non credo che abbiano tutta questa voglia di darlo in prestito”.