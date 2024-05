Baiocchini su Zirkzee-Milan: “Commissioni alte, operazione complicata”

Il giornalista SkySport, Manuele Baiocchini, ha fatto il punto sulla situazione mercato in casa rossonera. Il Milan, come noto, dovrà rinforzare la rosa con una punta importante dopo l’addio di Olivier Giroud: “Il profilo di Zirkzee interessa e piace al Milan, ma non è tanto il Bologna che dovrà decidere ma il Bayern Monaco che ha il diretto di recompra a 40 milioni di euro. I costi che sono stati prospettati al Milan dagli agenti, soprattutto per le commissioni, sono molto elevati”, ha spiegato il giornalista Sky.

Poi ancora: “L’operazione diventa complicata nonostante il Milan voglia continuare a provarci. Gli altri nomi sono quelli di Sesko, David del Lilla, che conosce bene Fonseca”.