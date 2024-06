Baiocchini: "Theo non ha chiesto la cessione. Top club su di lui, ma serve un'offerta irrinunciabile"

Presente negli studi di SkySport24, Manuele Baiocchini ha parlato anche del futuro di Theo Hernandez. Ecco le sue parole: "C'è da capire il futuro di Theo Hernandez. Lui è stato un po' vago sul futuro, ha spaventato un po' i tifosi del Milan. La volontà del Milan è di tenerlo ovviamente. Theo non ha chiesto la cessione, ma ci sono alcuni top club che stanno cercando il francese, come Bayern Monaco e Chelsea. Bisogna vedere quanto queste squadre saranno disposte a mettere sul piatto per il giocatore e per il Milan. Per cederlo i rossoneri vogliono un'offerta davvero irrinunciabile".

Qualche giorno fa, dal ritiro della nazionale francese, Theo Hernandez aveva risposto così in conferenza stampa ad una domanda sul suo futuro: "Sono concentrato al 100% sull'Europeo. Se resterò o meno a Milano lo vedremo dopo".