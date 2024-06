Baiocchini: "Zirkzee resta il primo obiettivo, il Milan confida molto sulla volontà di Zirkzee. Dovbyk e Demirovic le alternative, Depay..."

Manuele Baiocchini, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del mercato del Milan in attacco: "Il Milan sta seguendo con attenzione Artem Dovbyk, attaccante del Girone e dell'Ucraina. Ci sono anche degli scout rossoneri in Germania per l'Europeo. Zirkzee è sempre la priorità del Milan per l'attacco, ma viste le tante difficoltà in questo affare, se non dovesse andare in porto il Milan dovrebbe andare altri profili e Dovbyk è uno delle alternative che piace di più. L'ucraino, classe 1997, è stato il capocannoniere dell'ultima Liga spagnola.

L'obiettivo numero uno è comunque Zirkzee, su cui però c'è anche il Manchester United. E' una trattativa con grandi difficoltà. Milan e United sono molto interessate, i rossoneri stanno cercando di capire come abbassare la richiesta di commissioni del suo agente, Kia Joorabchian. Per ora non ci sono riusciti, ma il Milan confida molto sulla volontà di Zirkzee. Dovbyk non è l'unica alternativa per il Milan: c'è anche Demirovic, attaccante dell'Augusta che costa 25 milioni di euro. Il giocatore sarebbe contentissimo di andare al Milan. Per l'attacco del Milan c'è poi anche il nome di Depay che è svincolato. Non è un'alternativa a Zirkzee, ma potrebbe essere il sostituto di Jovic che intanto il Milan ha rinnovato".