Bennacer può lasciare il Milan. In caso di addio, affondo per Koné del 'Gladbach

vedi letture

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato del Milan spiegando che Ismael Bennacer resta in uscita se un club avanzerà un'offerta pari o di poco inferiore alla clausola da 50 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono due club arabi, Al-Ittihad e Al-Qadsiah, società molto interessate al ragazzo ma un po' restie ad avanzare una richiesta così importante per il cartellino.

Dovesse partire Bennacer, il Milan affonderebbe il colpo per Manu Koné, centrocampista francese del Borussia Moenchengladbach. Nel fine settimana, interrogato sul possibile arrivo del calciatore classe 2001, Zlatan Ibrahimovic s'è espresso così: "Kone lo stiamo seguendo, poi vediamo cosa succede nella nostra testa. Fofana gli chiude un po' di spazio, ma manca un giorno ai sette per la creazione del mondo. Stiamo creando una squadra per l'Europa, perché è in Europa che il Milan ha dominato ed è lì che vogliamo tornare".

E ancora: "La strategia che abbiamo messo con Milan Futuro è di non bloccare i talenti che abbiamo - ha spiegato Ibra -quando saranno pronti, non vogliamo bloccarli con giocatori in prima squadra. Con i quattro acquisti abbiamo raddoppiato le posizioni. Siamo molto fiduciosi. Crediamo nei talenti. Per esempio: Torriani sarà il vice di Maignan, poi si giocherà il posto con Sportiello. Noi non abbiamo paura di mettere i talenti sul fuoco. Se vanno in prestito, non li controlli. Se sono al Milan, li controlli. Non porteremo una punta extra, perché non vogliamo bloccare i giocatori del Milan Futuro. Noi non abbiamo paura, vogliamo vincere e vinciamo".