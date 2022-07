Berardi: "Ho deciso di cambiare numero di maglia. Poi c'è il mercato, vediamo…"

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Domenico Berardi, accostato di recente al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Magnanelli Day. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: "Magnanelli per me è stato come un fratello. Ho fatto tanti anni insieme a lui, ho imparato tanto, lo ringrazio perché mi ha aiutato in tante occasioni e ci siamo tolti grande soddisfazioni. La 10? Ho deciso di cambiare la maglia, poi c'è il mercato, vediamo..."