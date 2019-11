Le nuove polemiche che hanno colpito Lucas Biglia e le parole del suo agente, Enzo Montepaone, fanno intendere come il rapporto tra il club rossonero e il regista argentino sia destinato a terminare. Difficile pensare che ciò possa avvenire a gennaio, mentre è molto più probabile che ciò accada in estate quando il suo contratto andrà in scadenza.