Brahim, il Milan vuole tenerlo ma molto passerà dalla volontà del calciatore

© foto di © DANIELE MASCOLO

Passano le settimane e iniziano a sentirsi sempre più chiacchiere anche su Brahim Diaz, giocatore che al momento non ha ancora il futuro certo. Quest'estate scadranno i due anni di prestito dal Real Madrid e dovrà essere presa una decisione. Come riporta Tuttosport questa mattina, il Milan vuole tenere il calciatore ma pagandolo meno dei 22 milioni previsti dal riscatto: per questo presto i due club si incontreranno. La sensazione è che un ruolo importante, quasi decisivo, lo possa giocare anche la volontàm dello stesso Brahim.