Broja sul taccuino del Milan: i numeri in carriera dell'albanese

© foto di Luca Bargellini

Armando Broja, come riporta oggi Tuttosport, è finito sul taccuino di Maldini e Massara per il mercato della prossima estate. Il giocatore trova poco spazio al Chelsea e potrebbe diventare centro del progetto rossonero. I carriera, l'attaccante albanese ha giocato una prima stagione tra i pro in prestito al Vitesse in Olanda dove ha giocato 34 partite tra Eredivisie e altre coppe segnando 11 gol. L'anno scorso con il Southampton, sempre in prestito, 9 reti in 38 gettoni. Quest'anno 18 presenze alla prima stagione al Chelsea in pianta stabile, solo tre da titolare, con un gol all'attivo. Grazie ai prestiti delle passate stagioni Broja è entrato anche nel giro della nazionale maggiore con cui fino a questo momento ha collezionato 17 presenze e 4 gol.