Camarda al Lecce: diritto di riscatto a 3 milioni, controriscatto a 4

Come riportato nei giorni scorsi, la carriera di Francesco Camarda proseguirà al Lecce nelle prossima stagione. Salvo clamorosi dietrofront dell'ultima ora, il centravanti classe 2008 si trasferirà in Puglia agli ordini di mister Eusebio Di Francesco dove avrà la possibilità di trascorrere la prima stagione in Serie A intera e con la speranza di giocare da titolare. Questo era cruciale per il Milan che, nel cercare una destinazione per uno dei suoi talenti più chiacchierati, ha considerato prioritario il minutaggio proposto al giocatore.

E la formula adottata per l'operazione sembra essere una conseguenza di questo discorso: il Milan cederà Camarda in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Evidentemente il Lecce ha voluto sì garantire la crescita del giocatore ma non vuole farlo gratis per un anno. L'opzione di riscatto in favore dei giallorossi ha un valore di 3 milioni, mentre il Diavolo potrà esercitare l'opzione di recompra a 4 milioni di euro.