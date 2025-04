Capitolo Abraham-Saelemaekers: non è da escludere un rinnovo dei prestiti

Il nuovo direttore sportivo del Milan avrà parecchio lavoro da fare una volta salito in carica. Sono tante le questioni da trattare, come ad esempio il futuro in rossonero di Tammy Abraham. In questo finale di stagione l'attaccante inglese si starebbe mettendo in mostra con prestazioni di assoluto di livello, condite anche da gol e assist (l'ultimo a Udine) che molto spesso risultato essere anche decisivi.

Se l'inglese dovesse continuare ad avere questo rendimento il Milan potrebbe anche pensare di trattenerlo, ma la questione è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché i discorsi con la Roma si amplieranno sicuramente anche a Alexis Saelemaekers. In merito a quest'intreccio Il Corriere dello Sport ha questa mattina scritto "entrambi in prestito secco, entrambi trovatisi splendidamente nelle nuove realtà, entrambi vogliosi di restare dove sono. I prezzi dei cartellini coincidono: il Milan chiede 25-30 milioni per l'esterno belga, la Roma qualcosina in meno per la punta; non è da escludere neanche l'ipotesi di un rinnovo dei prestiti per rinviare il problema economico a tempi più floridi".

Di questo se ne parlerà ovviamente al termine di questa stagione sportiva, non appena il Milan avrà anche nominato ufficialmente il suo nuovo direttore sportivo.