Capitolo cessioni Milan: Adli e Bennacer sempre in bilico

Il Milan continua a lavorare in questo calciomercato anche per sfoltire la rosa. L'obiettivo della dirigenza è chiaro: mettere a disposizione di Paulo Fonseca 23, massimo 25 giocatori, così da poter fare affidamento nel corso della stagione anche sui ragazzi del Milan Futuro.

Oltre ai soliti Origi e Ballo-Touré, che vivono oramai dall'8 di luglio scorso da separati in casa, sulla lista dei possibili partenti del Milan ci sono anche Yacine Adli ed Ismael Bennacer, con il primo che sembrerebbe essere il maggior indiziato a fare le valige per continuare la sua carriera altrove. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, per il franco-algerino sarebbero arrivate nelle scorse settimane interessamenti sia da club sauditi che europei, ma la formula del prestito non avrebbe convinto né il Milan né Adli, che non ci avrebbe pensato su più di due secondi a rigettare l'offerta.

Situazione diversa invece per Bennacer, perché l'uscita dell'algerino sarebbe bloccata, per il momento almeno, dall'alta valutazione che la dirigenza rossonera fa del calciatore. Il Diavolo chiede infatti quasi 50 milioni di euro per l'ex Empoli, cifra che al momento nessuna squadra gli avrebbe garantito.