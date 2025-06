Carta Allegri contro carta Chivu: chi può essere decisivo per l'arrivo di Leoni

Giovanni Leoni è uno dei talenti più in vista del calcio italiano: a soli 18 anni, il difensore italiano del Parma è già finito sotto i riflettori al termine di una stagione di Serie A, la sua prima, giocata con i fiocchi e grande personalità. Sulle tracce del talento azzurro ci sono anche Milan e Inter che, come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, potrebbero inscenare il più classico dei derby di mercato. Sono tante, però, le squadre che hanno chiesto informazioni sul calciatore.

Rimanendo sulle milanesi, ogni club ha la sua carta da giocare ed è rappresentata dall'allenatore appena arrivato. Il Milan può sfruttare l'amicizia stretta tra Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma. D'altro canto l'Inter è forte di Christian Chivu che era allenatore dei Crociati fino a due settimane fa e che è stato parte della crescita di Leoni quest'anno. In tutto questo dall'Emilia non sono così inclini a una cessione, vorrebbero tenerlo un altro anno per farlo crescere ulteriormente e di conseguenza far lievitare ancora il prezzo del cartellino che, oggi, potrebbe sfondare il tetto dei 20 milioni di euro.