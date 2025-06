Anche Anguissa tra i motivi dei rallentamenti dell'operazione Musah tra Milan e Napoli

vedi letture

La trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah che settimana scorsa è nata e cresciuta molto velocemente, tanto da aver indotto tutti a pensare che si potesse chiudere a strettissimo giro di posta, si è in realtà arenata e oggi è bloccata in attesa di nuovi sviluppi. Il motivo principale dello stallo è da ricercare nella mancanza di un totale accordo tra i due club, in particolare sulla parte relativa ai bonus: non solo il costo complessivo degli stessi ma anche la loro facilità e difficoltà nell'attivarsi.

Non c'è però solo questo tra i motivi del rallentamento dell'affare Milan-Napoli per Musah. Secondo quanto riporta Sky Sport anche Franck Zambo Anguissa c'entra con la questione. Il centrocampista camerunese partenopeo era dato in partenza, con diversi club arabi sulle sue tracce: al momento però le offerte arrivate non hanno convinto gli azzurri e per questo Anguissa potrebbe rimanere al Napoli. Perciò, i Campioni di Italia al momento hanno messo in standby altre operazioni in entrata in quel ruolo, inclusa quella di Musah.