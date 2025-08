MN - Bondo rifiuta la Cremonese, vuole restare al Milan

Arrivano novità anche da Warren Bondo, centrocampista francese che il Milan ha acquistato a circa 10 milioni dal Monza lo scorso gennaio. Il calciatore non ha avuto molto spazio nella seconda metà della scorsa stagione con mister Sergio Conceiçao e vuole cercare di giocarsi le sue carte al meglio con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri nel corso di quest'anno.

Per questa ragione, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Warren Bondo vuole rimanere al Milan. E sempre per questo stesso motivo non andrà alla Cremonese che negli ultimi giorni aveva espresso un interesse per il centrocampista: se dovesse partire comunque in prestito, dunque, la squadra di mister Nicola non sarà la destinazione prescelta, ma si guarderà all'estero in prima battuta.

di Antonio Vitiello