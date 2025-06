Milan-Napoli, operazione Musah al momento bloccata: ecco cosa manca

Quando le prime voci della trattativa tra il Milan e il Napoli per il trasferimento di Yunus Musah sono uscite, sembrava che si potesse imbastire un'operazione lampo tra le due squadre e che presto il centrocampista americano sarebbe stato ufficializzato come nuovo calciatore della squadra di mister Antonio Conte. Invece la situazione, a oggi, pare essersi bloccata su una situazione di stallo. Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube in italiano, al momento la trattativa è bloccata.

Bloccata nel senso proprio di arenata. L'ostacolo che intralcia la stretta di mano tra i due club è l'accordo sui bonus. Ci sono problemi di intesa sia sulla cifra che sulla qualità di questi bonus: da considerare facili o difficili. Sembra un'inezia ma, conferma Romano, è una parte importante e corposa dell'operazione. L'accordo tra Musah e il Napoli invece c'è da giorni: lo statunitense potrà trasferirsi una volta che i vertici delle due società troveranno un punto di incontro sulla questione bonus.