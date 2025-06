Bennacer e Pobega, destino simile tra Marsiglia e Bologna

In questi giorni si è parlato tanto dei grandi nomi che avrebbero potuto lasciare il Milan. Al netto di Tijjani Reijnders, che è stato effettivamente ceduto al Manchester City, i giocatori più discussi sono stati Theo Hernandez e Mike Maignan, accomunati dallo stesso destino: la scadenza di contratto nel 2026. Ma sono tanti i giocatori che Igli Tare dovrà essere in grado di piazzare, molti dei quali rientreranno ufficialmente domani dal prestito: il 18 giugno, infatti, è il termine ultimo per esercitare il diritto di riscatto. Senza questo, molti rossoneri rientreranno alla base.

E in tal senso, accomunati dallo stesso destino come i due francesi, ci sono anche Ismael Bennacer e Tommaso Pobega. Il primo ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Marsiglia, il secondo ha giocato tutta la stagione al Bologna vincendo anche la Coppa Italia proprio contro i rossoneri. Il destino è comune perchè nè francesi nè emiliani sono intenzionati a pagare il riscatto, pur essendo interessati a trattenere i due calciatori. Per entrambi si parla di 12 milioni: sia i transalpini che i rossoblù vorrebbero abbassare questa cifra. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.